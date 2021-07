Pointe Sarène, nouveau point de débarquement de la drogue et de la fraude

Les éléments de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de la section de Thiès ont saisi à Pointe Sarène 89 kg de chanvre indien.





La drogue était transportée à bord d'une charrette et d'une motocyclette. Les deux transporteurs de la drogue sont interpellés, placés en garde à vue et déférés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.