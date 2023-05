Popenguine : La Sen’Eau met les gros moyens pour soulager les pèlerins

Dans le cadre de la célébration de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, la Sen’Eau a déployé les gros moyens pour approvisionner en eau potable la cité religieuse.





En prélude à cette grande activité religieuse qui draine du monde à Popenguine, le directeur territorial de la Sen’Eau Petite Côte, Souleymane Camara et une délégation étaient dans la ville sainte pour procéder à une visite de leurs installations et réalisations.





La délégation a visité les sites de production, de stockage et de traitement d'eau pour voir si tous les dispositifs étaient bien pris en compte afin de faciliter aux pèlerins leur séjour à Popenguine.





Un tour au forage F2 de Kignabour, permettra au chargé de la production de la Sen’eau Petite Côte de revenir sur leurs différentes installations.





"La ville de Popenguine était alimentée par les deux forages F4 et F5 avec une capacité de production de 100m³/H. Maintenant en juin 2021, dans le souci d'augmenter la capacité de production de la ville de Popenguine et l'alimentation de la station de Toubab Dialaw, la Sones a mis en place ce forage F2 Kignabour d'une capacité de 200m³ /h", explique Saloum Ndao chargé de la production de la Petite Côte.





Il souligne qu'aujourd'hui, la capacité de production de Popenguine est passée de 300m³/ h dont 25% est utilisé à Popenguine.





"On a une forte réserve d'eau et une bonne pression dans le réseau de Popenguine. La SenEau accorde une importance capitale au pèlerinage marial de Popenguine. C'est pour cela que depuis deux mois, nos équipes sont sur le terrain pour faire les entretiens des d'ouvrages électromécaniques et la remise en état des groupes électrogènes afin de pouvoir sécuriser l'alimentation en eau potable de la ville", relève M. Ndao.





Mieux, indique-t-il, tous les forages sont secourus par des groupes électrogènes de sorte qu'en cas de coupure de la Senelec les groupes pourront toujours assurer l'alimentation électrique des trois forages, notamment F4 d'une capacité de 40m³ H, F5 60m³ H et F2 200m³ H.





Un nouveau forage d'une production de 100.000m³ à 300.000 m³/J financé par la Sones et réalisé par la SenEau





Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, plusieurs investissements ont été faits par la Sones et réalisés par la Sen’Eau.





"Nous étions partis en 2021 et début 2022 d’une production de 100.000m³ à aujourd'hui 300.000 m³/J avec un nouveau forage réalisé par la Sones. On est très confortable sur la production. Sur la distribution, il reste malheureusement certaines zones qui ne sont pas encore dans le réseau et sur lesquelles nous sommes obligés de mettre des points d'eau", affirme Souleymane Camara, Directeur territorial de la SenEau Petite Côte.





Une batterie de points d'approvisionnement a été installée sur l'étendue du sanctuaire et du nouveau village des marcheurs.





"En plus de ce dispositif, il y a une dizaine de camions-citernes qui vont être déployés sur tout le territoire de Popenguine basé au niveau du sanctuaire. Les citernes vont mailler la ville et surtout les coins dans lesquels il y aura une demande. Nous pensons que nous pourrons assurer une bonne déserte cette année", indique M. Camara.





Il ne manque pas de souligner qu'une baisse de la pression peut être notée avec l'affluence des pèlerins, néanmoins toutes les dispositions sont prises en compte.





"C'est naturel que la pression baisse en cas de forte affluence. Mais nous allons bien surveiller pour un très bon approvisionnement", rassure-t-il.