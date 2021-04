Population carcérale : L’administration pénitentiaire divulgue le nombre de détenus dans les 37 prisons

La liste des personnes graciées à l’occasion de la fête du 4 avril dernier en est pour quelque chose. Car, pour beaucoup d’observateurs, le Président de la République Macky pouvait mieux faire. Lui qui a décidé de libérer seulement 908 détenus au cours de ce mois. « En dépit de la confidentialité requise dans la gestion des ressources humaines, l’Administration pénitentiaire renseigne à toutes fins utiles sur les effectifs carcéraux des 37 établissements pénitentiaires.A la date du 6 avril 2021, il y a 10 507 détenus. Cet effectif moyen carcéral correspond à celui de 2017. Ainsi, l’augmentation prévisionnelle annuelle de 1000 détenus par an reste sans incidence sur les effectifs globaux de cette année », a-t-on indiqué dans un communiqué reçu, ce jeudi 8 avril.Mais, pour la Direction de l’Administration pénitentiaire, les grâces présidentielles ont participé à la baisse importante de la population carcérale. « 2201 graciés en 2019 et 4585 graciés en 2020 », ont indiqué les services de la DAP. Soit un total de 7694 détenus graciés en l’espace de deux ans.Elle a aussi rappelé qu’au courant juin 2020, 554 détenus ont obtenu une liberté provisoire. De plus, 210 détenus ont bénéficié d’une liberté conditionnelle, toujours en 2020.De même, les services de la DAP ont expliqué que le mandat de dépôt a participé à la réduction de la moitié du nombre de mandats de dépôt pendant la période de Covid-19.Le document de renseigner que la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss, avec 1924 détenus, demeure la prison la plus peuplée au Sénégal. La moins surpeuplée est celle d’Oussouye avec ses 44 prisonniers.Voici le tableau des effectifs carcéraux à la date du 6 avril 2021