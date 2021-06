Pose de la première pierre de la route Boube-Niandane-Guia : El Hadji Malick Gaye maire de Niandane et DG de AGETIP gagne le pari de la mobilisation et adresse un ses remerciements à Macky Sall

Le président de la République son excellence Monsieur Macky Sall joint l’acte à parole. Il a procédé, ce samedi 12 Juin 2021 à Niandane, à la pose de la première pierre de la route Boube-Niandane-Guia, une vielle doléance des populations laborieuses de cette zone.





Le passage du président de la République Macky Sall dans le département de Podor, pour lancer les travaux de la route Boube-Niandane-Guia, sera marqué à jamais dans les annales de l’histoire du département. El Hadji Malick Gaye a réussi Une mobilisation exceptionnelle, de mémoire de Podorois, jamais mobilisation n’a été aussi grandiose, colorée et enthousiaste. Un accueil triomphal à la hauteur de l’attente comme pour dire merci. Bref, les qualificatifs manquent pour décrire l’accueil que la population de Niandane et son édile ont réservé ce samedi à leur hôte de marque.





Macky satisfait une vieille doléance de 60 ans.





C’est pourquoi El Hadji Malick Gaye, Maire de Niandane, a salué le geste du président Macky Sall qui vient de satisfaire une doléance vielle de 60 ans. Il a remercié et félicité le Chef de l’Etat d’avoir initié cette tournée économique dans la région de Saint-Louis « (…) qui vous conduit aujourd’hui dans notre beau département de Podor. Elle me donne l’occasion de célébrer votre action à travers le programme de désenclavement de l’Île à Morphil initié en 2017.





Occasion ne pouvait être plus belle pour moi de vous rendre un hommage à sa juste valeur et vous remercier du fond du cœur d’avoir réussi, avec brio, à arrimer le Fouta au reste du Sénégal », poursuit-il, ajoutant que le programme de désenclavement de l’Île à Morphil, une vieille doléance des populations qui, aujourd’hui, ont perdu la routine qui consistait à déménager avec toutes leurs familles et à s’installer dans les champs pendant une longue période dans des conditions sommaires en bravant les rigueurs des intempéries. « Grâce à votre action, dit-il encore, ceci n’est qu’un vieux souvenir, ponts et routes rythment le quotidien des populations qui commencent même à bénéficier d’un système de transport en commun. Qui disait que les infrastructures étaient un « ascenseur social», s’exclame El Hadj Malick Guèye.





Mais selon lui, ce programme ne pouvait être complet sans la mise en œuvre de la route BOUBE-NIANDANE-GUIA.





Avec des mots empreints d’émotion il dirait à l’endroit du Chef de l’Etat :«Héros des temps modernes, l’histoire retiendra qu’après 60 ans d’existence, 60 ans d’une piste chaotique, sinueuse, poussiéreuse, enclavée et dangereuse, après 60 ans, …60 ans de doléances, l’histoire retiendra, que par soucis d’équité territoriale, par justice et par générosité, vous allez construire la route BOUBE-NIANDANE-GUIA. Un corridor économiquement rentable et socialement viable…..Cette route permettra, sous peu, de créer de nouveaux types d’agriculteurs, qui vont devenir des entrepreneurs agricoles à la place d’ouvriers du secteur, favorisant ainsi le retour à la terre que vous appelez de tous vos vœux. Vous l’aviez annoncé ce soir de 05 février 2019 à Podor et en cet après-midi du 12 juin 2021 vous la démarrez », dit-il encore.





Le maire de Niandane qui souligne que l’offre politique s’appuie sur une vision, ajoute que comme disait l’autre « une vision sans réalisation est une illusion ». A la place des désillusions d’antan, Macky Sall a suscité l’espérance en amorçant l’émergence. «Vous faites ce que vous dites, à nous de dire ce vous faites », soutient-il, non sans remercier « du fond du cœur », au nom des populations de la cuvette de Nianga, Macky Sall de les avoir arrimer au reste du Sénégal.





«Merci d’affirmer notre égale dignité. Voilà pourquoi nous sommes fiers d’être vos affidés. Par ailleurs, le maire de Niandane a rendu un hommage aux leaders politiques du département Podor, en particulier le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, «qui reste droit dans ses bottes pour servir Macky avec loyauté, désintéressement et abnégation».





Reconnu et admiré à travers le monde, votre parcours est jalonné d’épreuves et de succès qui ont forgé et affermi vos convictions et vos valeurs. Le travail, la rigueur et la persévérance, l’éthique dans la gestion de l’Etat «servir avec désintéressement » sont vos leitmotivs. Vous consacrez toute votre énergie à construire un pays émergent, un Etat qui sert son peuple, le peuple sénégalais. Jamais, homme d’Etat n’avait eu autant d’ambitions pour le Sénégal que vous, souligne encore le directeur général de AGETIP qui note que le chef de l’Etat est un homme courageux et juste, déterminé et intelligent, grand communicateur et pédagogue, qui a aussi un art consommé de faire comprendre les problèmes les plus complexes au peuple.





Selon lui, Macky est l’incarnation de la symbiose entre l’homme d’Etat, l’homme politique et l’homme tout court. «Je suis fier de servir cet homme, modèle idéal de l’homme politique. Je suis fier de servir l’homme qui a résolument engagé notre pays dans une nouvelle dynamique de croissance durable et inclusive, croissance à fort impact sur le développement humain.





Je suis fier de servir, disais-je, l’homme qui construit le Sénégal à partir de territoires viables portés par un réseau de contrées modernes, hiérarchisées et complémentaires, apte à dynamiser l’économie locale. Acteur de sa vision, j’ai le privilège d’être au cœur du dispositif technique chargé de la structuration physique de sa politique de développement», dit-il, ajoutant qu’en tant qu’élus et responsables politiques, ils sont chargés du travail de vulgarisation qui est d’autant plus important que les nihilistes à qui le Khalife de NIANDANE, le Khalife Abderahmane NIANE ne cesse de dire : « Ce n’est pas le travail qui les motive, seul le fauteuil du Président Macky SALL les intéresse, car nul ne peut nier l’évidence de l’émergence de ce pays. »





AGETIP est la structure la plus présente sur toute l’étendue du Territoire Nationale à travers divers secteurs de développement. C’est pourquoi, il affirme qu’aucun secteur n’est laissé en rade dans le mode FAST TRACK, méthode qui lui tient tellement à cœur au point de l’exprimer en ouolof, « na bar na bar », des projets qui ont fini de donner une impulsion nouvelle à nos contrées si longtemps oubliées.