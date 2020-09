Pose de la première pierre des travaux de construction du futur commissariat de police de Linguère

La première pierre du futur commissariat de police de Linguère qui sera implantée à l’entrée de la ville a été symboliquement posée hier samedi en présence du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye, du préfet du département de Linguère Latyr Ndiaye, du tout nouveau commissaire de la police de Linguère et de plusieurs notables et personnalités de la ville.







Pour mieux cerner la carte sécuritaire du pays, l’Etat du Sénégal a décidé de construire quatre nouveaux commissariats de police dans les localités de Nioro, Linguere, Kounguel et Bignona. Selon le ministre de l’Intérieur, les ordres de service ont déjà été lancés et l’entreprise en charge des travaux a 09 mois pour finir ces 04 commissariats.





L’implantation de ce commissariat de police à Linguère va sans nul doute renforcer le dispositif sécuritaire mis en place par la gendarmerie. «Désormais la police assurera la sécurité à l’intérieur de la ville et la gendarmerie couvrira le reste du département » a souligné Aly Ngouille Ndiaye.

Les populations ont bien accueilli l’implantation du futur commissariat de police qui va certainement combattre la délinquance juvénile, le vol de bétail entre autres.