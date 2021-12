Poste Finances : Les révélations explosives de l'enquête menée par la Sûreté Urbaine (SU)

Alexandre Xavier Manga, chef de l'Agence principale de Poste Finances arrêté dans l’affaire de détournement qui secoue cette filiale de La Poste, se lave à grande eau.



Face aux enquêteurs de la Sûreté Urbaine (SU), Manga confie qu’il ne peut pas être poursuivi pour détournement, au motif qu’un détournement de deniers publics doit être attesté par un rapport d’audit.



Par ailleurs, rapporte le quotidien Libération, l’audit effectué par la cellule et du contrôle interne révèle un excédent de 109.000 Fcfa, précise-t-il.



Quid des 1.033 chèques saisis lors des perquisitions ? «Ce sont des chèques que j’ai avancés à des clients et collègues détenant des comptes à Poste Finances», explique-t-il.



Manga d'ajouter que ce sont des us et coutumes qui datent d’une vingtaine d’années. Ces chèques saisis constituaient les garanties des « prêts » accordés à des fournisseurs.



Il s'agit notamment de Business partners (55 millions F CFA), Alamine multiservices (65 millions F CFA), Général d'entreprise (13 millions F CFA), Samassa distribution (25 millions CFA, Ac Consulting Sarl (25 millions F CFA). Les prêts ont été aussi octroyés à des personnes décédées.



Les mis en cause se tapaient aussi des « prêts » pour eux-mêmes en versant dans le dossier des garanties des chèques en toc. La plupart de chèques ont été faits avec des signatures falsifiées.