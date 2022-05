Pour retrouver ses amis à Diourbel: L'apprenti vole un véhicule et fait un accident le jour de la Korité

La fête de la Korité de cette année restera gravée à jamais dans la mémoire de I.Gningue. Cet apprenti-chaufeur a commis une grosse erreur qui lui a ouvert les portes de la prison centrale de Diourbel.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le jeune homme non titulaire de permis de conduire a volé le véhicule de son patron à Fass Barigo, en vue de rendre visite à ses collègues apprenti-chaufeurs.



En cours de route pour rallier Diourbel, le chauffard a pris trois passagers. Malheureusement le sieur a perdu le contrôle du véhicule servant de transport interurbain. Ainsi il a heurté un arbre avant de faire des tonneaux.



Suite à ce choc, deux passagers ont été blessés et évacués à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel et les dégâts matériels ( véhicule) étaient considérables.



Alertés de l'accident survenu dans la soirée de la Korité, les gendarmes de la Brigade de Diourbel ont rappliqué dare-dare sur la route Nationale n°4 à hauteur du village de Thiogne, dans la commune de Tocky Gare.



Après le constat effectué, les éléments du commandant B.M.Diallo ont interpellé l'apprenti-chaufeur incriminé qui était en cavale.



Cuisiné par les enquêteurs, I.Gningue a confié avoir volé les clés du véhicule au moment où son patron était dans les bras de Morphée. Dans ses aveux, le mis en cause avait, dit-il, quitté Fass Barigo pour rendre visite ses amis qui étaient à la gare routière de Diourbel.



A l'issue de l'enquête diligentée par les gendarmes de la Brigade de Diourbel, le chauffard impliqué dans l'accident corporel et matériel, a été présenté au procureur d'après des sources de Seneweb proches du parquet.