Pour une bonne prise en charge des migrants de retour : Les agents des BAOS outillés

Le Baos pour la prise en charge des Sénégalais de l

Maillons essentiels dans l'accompagnement des démarches et l'intégration socioprofessionnelle des migrants de retour : les Bureaux d'Accueil, d'Orientation et de Suivi (BAOS) des Sénégalais de l'extérieur participent à la territorialisation des politiques publiques dans le domaine de la migration.





Désœuvrés, traumatisés et désorientés, les Sénégalais de retour ont besoin qu'on les encadre pour une bonne intégration socioprofessionnelle.





Dans ce cadre le projet RECOSA-perspectives via la coopération Sud-Sud, financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), les BAOS ont été outillés sur la prise en charge psychosociale de base. Aussi, sur le suivi des publics cibles et un meilleur suivi du référencement vers les structures partenaires.





''Le migrant de retour peut perdre certains repères et il peut revenir d'un pays difficile et peut avoir quelques problèmes, on a besoin de l'accompagner. Il faut avoir une capacité d'écoute et d'accueil, pour dans un premier temps le référer aux services dédiés'', a expliqué El Hadji Abdoul Karim Cissé, conseiller technique à la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur.





Il poursuit : ''les agents BAOS procurent les premiers soins ou les premiers contacts afin d'orienter vers les services dédiés. Aujourd'hui, vous entrez dans un bureau, si vous êtes mal accueilli, vous voyez ce que cela peut faire. Donc, les agents ont besoin d'être outillés afin qu'ils puissent bien accueillir les migrants de retour et leur apporter un appui psychosocial''.





Présents dans les 14 régions du Sénégal, les BAOS sont sous la tutelle de la direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE).