Pourquoi est-ce important de gérer son e-réputation ?

Les experts du webmarketing ne jurent désormais que par la gestion de l’e-réputation. La majorité des entreprises sont aussi convaincues de l’impact positif de ce concept. Les particuliers ne sont pas non plus du reste. Salariés et célébrités s’organisent pour faire bonne impression sur la toile. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet engouement pour le contrôle de son image sur internet ?





Gestion d’e-réputation : des chiffres évocateurs





L’e-réputation est l’image que retiennent les internautes d’une marque ou d’une personne. C’est une définition qui résume assez bien le concept. Cette image n’est pas forcément celle que désire avoir l’intéressé, mais elle est malheureusement le fruit de ses publications et des critiques dont il fait l’objet sur la toile. Les moteurs de recherche enregistrent ces données et en font sa carte d’identité digitale. Selon un sondage de l’Ifop, 96 % des internautes sont influencés par l’e-réputation de l’entreprise. 88 % d’entre eux font confiance aux avis clients avant tout achat en ligne. Dans le même temps, Jobvite informe que 55 % des recruteurs scrutent l’e-réputation des candidats. Il est donc évident que gérer sa web-réputation est crucial pour entreprises et particuliers. Par quels moyens y parvenir ?





Gestion d’e-réputation : supprimer les avis négatifs





Tous les avis laissés à propos d’une entreprise ne sont pas forcément positifs. Certaines sont le fruit de diffamations. Or Google ne fait pas de distinctions dans ce domaine et tout ce qui se dit sur la marque sert à son référencement. Les avis négatifs laissés sur Google My Business dégradent davantage l’image de la structure, car ces fiches sont des vitrines très suivies par les prospects. Ce puissant levier de communication peut devenir pénalisant si elle ne renferme que du négatif sur la firme. Heureusement que l’entreprise peut effacer ces données péjoratives. Il suffit de solliciter une agence spécialisée pour supprimer ma fiche Google My Business. C’est une procédure assez rapide pour réhabiliter l’image de la marque. Mais il existe aussi une solution alternative.





Gestion d’e-réputation : noyer les informations négatives





Au lieu de supprimer les informations négatives, l’entreprise peut choisir de les noyer. C’est une technique assez subtile qui permet de reprendre le contrôle de son e-réputation. La méthode de flooding consiste à publier en flot des contenus positifs sur une marque. Ces informations peuvent être postées sur le blog de l’entreprise elle-même ou sur des sites partenaires. Cette technique pour nettoyer son e-réputation est l’une des plus efficaces. Pour sa réussite, la marque doit également confier la tâche à une agence Seo. Celle-ci pourra déterminer les canaux les plus pertinents pour cette action. Une stratégie de veille sera ensuite mise en place pour contrer tout sabotage.





Gestion e-réputation : soyez proactifs





Il n’est plus question de laisser son e-réputation à la portée de ses détracteurs. Il faut plutôt opter pour plus d’actions. Les techniques précédemment évoquées permettent en réalité de décider de sa propre image digitale. Ces différentes actions nécessitent évidemment une certaine expertise, c’est pourquoi il faut toujours privilégier le travail d’un cabinet spécialisé.