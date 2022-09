Pourquoi le Thiebou Jen est en danger…

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en décembre 2021, le thiébou jen est en danger. En effet, le poisson, aliment incontournable dans la préparation de ce plat, est introuvable et cher.





"Selon la FAO d'ici 2030, si rien n'est fait par rapport à l'implantation des usines de fabrication de farine de poisson au Sénégal, ce que nous risquons c'est de voir un thiebou jen sans poisson et ce n'est pas ce que nous voulons parce que quand le Sénégal se battait pour être au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'était pour que demain, le thiebou jen national puisse être présenté partout dans le monde et que les Sénégalais puissent continuer à manger ce qu'ils connaissent le mieux", a mis en garde Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne océans à Greenpeace.





Il faut, selon lui, des mesures et beaucoup de courage pour que le poisson puisse revenir dans les plats.





En effet, dans le cadre de la campagne Ana sama jën, Greenpeace Afrique est dans la commune de Joal pour 24h. Il s'agira durant cette journée de sensibiliser les professionnels de la pêche, les consommateurs, les décideurs et l'opinion publique sur la rareté du poisson et ses menaces sur les métiers de la pêche et le pouvoir d'achat des ménages sénégalais.





Abdoulaye Ndiaye se désole que même si dans les textes, l’État montre beaucoup de volonté à protéger ce produit, il n'en demeure pas moins que dans la pratique la donne est tout autre.