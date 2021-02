Prélèvement de sperme : La réplique de Me Diouf aux avocats de Sonko

À travers un communiqué, les avocats de Sonko ont fustigé l'attitude de leur confrère, Me El Hadj Diouf qui, selon eux, diffuse "de fausses informations sur l'affaire opposant leur client à Adja Sarr". Pour Me Khouraychi Ba et Cie, contrairement aux affirmations de Me Diouf sur la Tfm, "il n’y a qu’un seul dossier médical dans cette affaire et il n’a été nulle part question de sperme retrouvé ou prélevé".Joint par Seneweb, l'avocat d'Adja Sarr campe sur sa position, arguments à l'appui. "D'abord, je tiens à signaler que le communiqué des soi-disant avocats de Sonko n'est signé par personne et n'a aucun cachet d'un avocat", clarifie d'emblée Me Diouf. Sur le fond, l'avocat informe l'opinion "qu'aucun avocat de Sonko ne peut accéder au dossier pour obtenir les procès-verbaux, puisque leur client n'est pas encore entendu par les gendarmes enquêteurs, pour avoir refusé de déférer à la convocation de la Section de recherches".In fine, le conseil d’Adja Sarr "invite le député mis en cause à mettre un terme à la guerre médiatique et aux interrogations des Sénégalais, en acceptant de faire un test Adn pour qu'on sache s'il a commis le viol qui lui est reproché ou pas. Il y a bel et bien eu prélèvement de sperme dans la nuit même, immédiatement après les faits incriminés".