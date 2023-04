Première femme élevée au grade de général : «Une nomination historique» (Association des pionnières de la police sénégalaise)

L’Association des pionnières de la police sénégalaise (APPS) se réjouit au plus haut point de la décision du chef suprême des armées le président de la République qui a élevé le médecin-colonel Fatou Fall au grade de général dans l’armée.















«C’est fait ! Le Sénégal tient sa première femme générale des armées. Encore un pas de géant des femmes au sein des forces armées», s’est émerveillée l’entité à travers une contribution qui fait suite au décret du chef de l’État.













L'APPS regroupe les premières femmes policières engagées depuis 1981, aujourd'hui toutes retraitées. Elle fait du rayonnement des femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité l'un de ses objectifs majeurs. «Comme l'a si bien dit le ministre des Forces armées M. Sidiki Kaba en marge de la cérémonie d'installation du chef d’État-major général des armées, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, élever au grade de général de brigade le médecin-colonel professeur Fatou Fall est "une décision historique". Cette décision sonne comme une consécration pour toutes les femmes qui ont choisi de porter la tenue de FDS pour servir leur pays», explique l'association.









Le Sénégal, à travers cette nomination, vient de lancer la féminisation des hautes fonctions dans notre armée. Si cela est un acquis dans les armées des pays africains anglophones tels que l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Sierra Leone et l’Ouganda, pour ne citer que ceux-là, une évolution timide s’observe cependant en Afrique francophone, notamment en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Mali et dernièrement en Guinée où la première femme générale a été nommée en 2020, explique l’APPS.













Elle ajoute qu’«à l'image de la première femme inspectrice générale de police (équivalent au grade de général) Anna Sémou Faye, qui fut directrice générale de la Police nationale (une première aussi), la professeure agrégée, engagée depuis 1985 et en service à l'hôpital Principal de Dakar, est l'une de ces valeureuses femmes qui ne cessent de se donner corps et âme pour apporter leur pierre à la construction nationale entamée au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance. Une nomination donc bien méritée qui vient aussi sanctionner un brillant cursus marqué notamment par un Certificat d’études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie obtenu à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002 et le titre de Professeur en hépatologie et gastro-entérologie décerné par l'école du Val-de-Grâce à Paris en 2012».









Coordonnatrice des soins médicaux de l'hôpital Principal de Dakar, la générale de brigade Fatou Fall est aussi membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (SOSEGH), membre de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie.













«Un exceptionnel parcours qui doit inspirer l'actuelle et les futures générations, particulièrement de femmes, pour booster davantage le leadership féminin au sein des forces armées», affirme l’Association des pionnières de la police sénégalaise.