Préparatifs du Gamou de Tivaouane : Les organisateurs à pied d’œuvre

Après une pause de deux années due à la propagation de la Covid-19, la ville sainte de Tivaouane s’apprête à accueillir en octobre prochain le Maouloud.





A cet effet, un CRD préparatif pour l’édition 2022 s’est tenu hier à la gouvernance de Thiès en présence du gouverneur Alioune Badara Mbengue, de l’édile de Tivaouane, du préfet de Tivaouane et l’ensemble des chefs de service.





A cette occasion, les représentants du Khalife et les autorités du Comité d’organisation au service du Khalife Ababacar SY (Coskas) ont tenu à transmettre le message du Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Ils ont invité les fidèles et les acteurs à accompagner et à soutenir l’ensemble des dispositions qui seront prises pour une grande réussite de l’événement.