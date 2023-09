Préparatifs du Magal 2023 : la BNDE renouvelle son engagement et annonce l’ouverture prochaine de la nouvelle agence de Touba

Le Grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre 2023, est un événement qui regroupe des milliers de disciples qui viennent des quatre coins du monde.





Environ 3 millions de sénégalais et d’étrangers vont à Touba pour rendre hommage à leur guide religieux. Ce regroupement de pèlerins est l’occasion parfaite pour faire connaître davantage la BNDE à travers des actions commerciales et essentiellement RSE afin de montrer l’intérêt et le respect que porte la Banque pour les événements religieux au Sénégal, à travers des actions sociales de haute marque.





Pour ce faire, la BNDE a d’abord mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour la redynamisation de l’agence de Touba à travers la mise en place d’une offre commerciale innovante, taillée sur mesure pour les acteurs économiques de la région de Diourbel.





Toujours dans le cadre des activités relatives aux préparatifs du Grand Magal de Touba, le Directeur général de la BNDE, Dr. Abdoulaye Niane, a effectué des visites de courtoisie chez les autorités religieuses. Cette année, pour donner plus de visibilité à la BNDE, une forte délégation de la Direction Générale, accompagnée des représentants du Dahira Mouride récemment créé à la BNDE, a rendu visite au Khalif Général des Mourides Serigne Mountakha MBACKE, qy Porte-parole de la famille Serigne Bassirou Khadre MBACKE, à la Présidente de la Fondation Sokhna Baly Mountakha MBACKE.





L’occasion a été saisie pour distribuer aux familles religieuses des milliers de bouteilles d’eau, nattes, bassines, denrées alimentaires, sans oublier les enveloppes remises par le Directeur Général Dr Abdoulaye NIANE.