Prestataires de la Senelec : Les grévistes de la faim sont mal-en-point

Quatre grevistes de la Senelec ont eu un malaise

Quatre parmi les grévistes de la faim de l’Amicale des travailleurs de la Senelec ont ressenti un malaise, entre hier et aujourd’hui, révèle une source proche des grévistes. D’après une note de la coordination de Y en a marre, «certains sont pris en charge sur place et d'autres évacués par les équipes des sapeurs-pompiers et du Samu national».





Toutefois, le document renseigne que «depuis ce matin, mardi 12 octobre, des grévistes sont très faibles et ont besoin de soins. Les deux équipes qui, jusqu'à présent, assurent les interventions, sont indisponibles. Le Samu dit ne plus avoir d'équipes disponibles et les pompiers sont injoignables», alerte la coordination de Y en a marre.