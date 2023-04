Prière de Korité à Ziguinchor : Le retour à Dieu, la paix et la stabilité au cœur des sermons

À Ziguinchor, la majorité des fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition en procédant à la prière de l'Eid El Fitr. Les différents sermons de ce jour ont été plus axés sur un retour vers Dieu, la paix et la stabilité.





À la grande mosquée de Ziguinchor où a prié le Gouverneur, l'Imam Rathib Ismaëla Aïdara a prêché et exhorté les fidèles à suivre les préceptes et recommandations de l'islam. L'Imam Aïdara a appelé à la nécessité pour chaque musulman et citoyen de manière générale d'acquérir le savoir. Cependant il préconise l'utilisation de ce savoir pour “des causes nobles, de bonnes causes en somme, mais pas des causes criminelles et pas bénies de Dieu”.





La concertation et le dialogue ont été au cœur du sermon de l'Imam Ismaïla Aïdara. Il a invité la classe politique au dialogue pour la conduite des affaires du pays et surtout laisser à Dieu la possibilité de décider de l'avenir.





Une déclaration de l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor saluée par le Gouverneur Guedj Diouf. Ce dernier a profité de l'occasion pour appeler les populations de la région à cultiver davantage le dialogue et la concertation pour une paix définitive et durable à Ziguinchor.





À la mosquée de Boucotte Ouest le ton du discours de de l'Imam Cheikhou Alioune Sow fut sensiblement le même.





Le guide islamique a demandé et imploré l'arrêt des violences notamment en lien avec les querelles politiques. “Gouvernement et opposition doivent incessamment travailler pour la paix, car cette situation n'arrange personne. Seul Dieu a le monopole du pouvoir et c'est lui qui le donne”, a-t-il indiqué.





Il appelle en cela au respect de la volonté divine et prie pour que celui que Dieu a choisi pour gouverner le Sénégal puisse amener le peuple et le conduire sur le bon chemin.