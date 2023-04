Prison de Diourbel : la grogne des détenus

A Diourbel, des détenus prévoient d’observer une grève dès ce lundi, 24 avril. Et, pour cause, souligne Bès Bi Le Jour, les dossiers s’amoncellent sur la table du seul et unique juge d’instruction du tribunal de grande instance. Une situation jugée “incompréhensible” alors que “dans un passé récent”, la quatrième juridiction en matière de contentieux après Dakar, Pikine-Guédiawaye et Mbour, comptait trois juges d’instruction.



Aujourd’hui, le manque de juge d’instruction fait que beaucoup de prévenus attendent d’être interrogés sur le fond. Las d’attendre, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure.



Dans le cadre leur mouvement d’humeur, les grévistes prévoient de ne pas accepter de repas venant de l’extérieur et de visites.



Ils dénoncent, par la même occasion, la surpopulation carcérale.