Prison de Diourbel : Un détenu testé positif a contaminé neuf autres pensionnaires

Seneweb en sait un peu plus sur les dix cas positifs à la Covid-19 recensés, ce mardi 30 juin, dans la commune de Diourbel. C'est un détenu d'une quarantaine d'années testé positif, qui a contaminé neuf autres pensionnaires de la même prison.Aujourd'hui, la région de Diourbel a enregistré treize cas positifs. Touba a enregistré deux cas contacts et un cas communautaire, tandis que Mbacké et Bambey n'ont pas connu de cas positif, aujourd'hui.A rappeler que deux patients traités à domicile à Touba ont été déclarés guéris, ce mardi.