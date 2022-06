Prix Cheikh Hamidou Kane : L’écrivain Khalil Diallo parmi les 3 nominés

L’écrivain sénégalais Khalil Diallo figure parmi les trois nominés pour le "Prix Cheikh Hamidou Kane du meilleur roman", lancé par le Festival international de littérature de Dakar.



Selon les informations de l’APS, Diallo a été retenu pour son dernier roman "L’Odyssée des oubliés", publié en 2021 par les éditions L’Harmattan-France et qui relate l’histoire dramatique de milliers de migrants prêts à traverser le désert et la mer dans l’espoir d’un monde meilleur.



Deux autres romans sont en lice dans cette catégorie, dont celui du poète haïtien Max Renaud Lubin, intitulé "A la lisière du rêve" (éditions Milot). Il y a aussi "Dans le ventre du Congo", roman du Congolais Blaise Ndala, paru aux éditions "Vallesse" (Côte d’Ivoire).



Pour le prix Annette Mbaye d’Erneville réservé aux femmes poètes, Nora Atalla a été sélectionnée pour "La révolte des pierres", une œuvre publiée aux éditions "Ecris des Forges", de même que Laurent Chaudouet pour ’’Eclats’’ et Nadège Broustau pour "Prendre son pays pour un cheval". Ces deux dernières œuvres ont été publiés aux éditions "Pierre Turcot".



Les gagnants seront connus lors de la cérémonie de clôture du Festival international de littérature de Dakar (FILD), vendredi, à partir de 16 heures 30 au Musée de la femme Henriette Bathily de la Place du Souvenir.



Les lauréats remporteront chacun la somme d’un million cinq cent mille francs CFA, selon l’écrivain Abdoulaye Fodé Diop.