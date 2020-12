Prix du ciment : Le Sénégal parmi les moins chers de la sous-région ( Latfallah Layousse)

Au Sénégal, le ciment n'est pas cher comparé aux pays de la sous-région. C'est l'avis du Président Directeur Général de l'entreprise "les ciments du Sahel", Latfallah Layousse."Je ne crois pas qu’il est cher ! Allez voir dans la sous-région. Au Nigéria, ils sont à 200 dollars ; au Bénin où je suis implanté, la tonne coûte 70.000 francs, au Mali à 100.000 francs.Ici, il est à 50.000 francs hors TVA et à 59.000 francs sur le marché. Chez certains grossistes qui ont des remises, vous pouvez l’avoir à 55.000 francs. Nous sommes donc parmi les moins chers de la sous-région", a assuré Latfallah Layousse.Avec une capacité de 3 millions de tonnes par an, la société ambitionne de démarrer l’extension avec une troisième ligne qu'elle va créer."Nous allons passer dans deux ans à 6 millions de tonnes. Nous avons 1.000 emplois titulaires et 1.000 journaliers pratiquement. En dehors des effets induits de tous ceux qui gravitent autour de l’usine, dans la restauration entre autres", dit-il.M. Layousse s’exprimait lors d’une visite de prise de contact du nouveau ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, avec les responsables de cette unité industrielle implantée à Kirène, un village situé dans la commune de Diass.Le doublement de sa capacité de production permettra, à terme, de hisser les Ciments du Sahel à un plus haut niveau, mieux, de devenir l’une des plus grandes cimenteries de la sous-région, ambitionne l'entreprise.Latfallah Layousse a salué la démarche du ministre des Mines et de la Géologie qui consiste à rencontrer les acteurs du secteur minier, en vue de "promouvoir une meilleure orientation des politiques et stratégies" de son ministère.