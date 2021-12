Prix Huawei : "Le Sénégal pourrait être élevé au rang international, en termes d’innovation et de technologie"

Huawei ICT Competition Sénégal 2021 : Examen National Final

Parmi plus de 800 étudiants, 100 ont été sélectionnés, après multiples formations et examens, 58 ont pu recevoir différentes distinctions et ont bénéficié de bourses d’études complètes en Chine, de stages offerts par les partenaires de Huawei (ADIE, Sonatel, Expresso et Free), et d’un programme d’échange dénommé Seeds for the future.





Ceci montre l'intérêt que les étudiants sénégalais accordent à la technologie en général.





Ainsi, pour le représentant du ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, en la personne de M. Achime Ndiaye, Directeur des TICs du ministère, "le Sénégal pourrait être élevé au rang international, en termes d’innovation et de technologie. Considérant que le numérique joue aussi un rôle important dans divers domaines, comme la santé, l'éducation, l'agriculture, la gouvernance, la finance, les services postaux, les transports, l'énergie, le commerce, la réduction des risques de catastrophe et la gestion des catastrophes".





D'ailleurs, en initiant ce concours, Huawei s'inscrit dans "la Dynamique de l’Etat qui fait des télécommunications/technologies, de l'information et de la communication (TIC) un outil essentiel pour la mise en œuvre de la vision et des exigences du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)".





"Huawei participe sans doute à combler le gap existant entre formation et emploi, entre les besoins du marché et la main d’œuvre disponible. Par ailleurs, dans ce même cadre, le groupe Sonatel vient de célébrer cette année la 4ème promotion de la Sonatel Academy. Cette dernière est une contribution majeure dans l’amélioration de l’offre de formation aux jeunes Sénégalais. Nous avons également pu souligner les pas du groupe Free qui dans le cadre de sa RSE, a offert une nouvelle salle informatique dans la commune de Ngor, un engagement à lutter contre la fracture numérique en assurant une couverture internet disponible pour les plus défavorisées", indique M. Ndiaye.