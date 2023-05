Procès Adji sarr-Sonko : Abdou Nguer invite l’ex-patronne de sweet beauté à la confession

Dans une émission sur Sénégal 7, Abdou Nguer a fait une révélation selon laquelle Ndeye Khady Ndiaye se serait cachée et ne répond pas au téléphone pour ne pas recevoir la convocation de dame justice. L’ex-patronne de sweet beauté n’avait pas tardé à répondre dans un live sur Tiktok en traitant Abdou Nguer de menteur et affirme n’avoir pas reçu de convocation de même que son avocat.





Joint au téléphone ce matin, Abdou Nguer revient à la charge. Selon lui, Adja Sarr et Sidy Ahmed Mbaye ont reçu leurs convocations, le vendredi 28 Avril et cela devait être le cas pour Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye. Selon lui, c’est à cause de ses déclarations dans les médias que Ndeye Khady est sortie pour prendre sa convocation.





Abdou Nguer dit faire focus sur le 16 et sur Ndeye Khady Ndiaye car elle a une très grande responsabilité sur cette affaire. Il considère l’ex-patronne de Sweet beauté comme complice de Ousmane Sonko car même depuis son lit d’hôpital, elle continuait à lui ouvrir les portes de son institut en lui déroulant le tapis rouge.