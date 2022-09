Programme 100 000 logements : Comment le 3FPT veut insérer 16 000 jeunes dans les métiers du bâtiment

Ce 8 septembre, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), en collaboration avec la Direction générale de la Construction et de l’Habitat, a organisé un atelier dont le but est de renforcer la présence des jeunes dans les métiers du bâtiment et de booster l’initiative entrepreneuriale.





L’État du Sénégal a initié un ambitieux projet de construction de 100.000 logements sur l’ensemble de l’étendue du territoire. 60% des logements sont prévus à l’intérieur du triangle Dakar-Mbour-Thiès et les autres 40% sur le reste du pays.





Le projet 100.000 logements qui s’inscrit parfaitement dans les orientations des axes I et II du PSE a comme objectif de développement de contribuer significativement à la relance de l’économie nationale par le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP).





Ce programme visant à rendre le logement accessible au plus grand nombre était au cœur d’un atelier de restitution et d'échange, organisé par le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), en compagnie d’acteurs du secteur. Lors de cette rencontre, Sophie Diallo, Directrice générale du 3FPT a souligné la nécessité d’élaborer “une stratégie d’insertion des jeunes qui saura intégrer les promoteurs et les établissements de formation, sur l’ensemble du territoire, afin d’assurer la mise en oeuvre d’un programme national de formation de 16 000 jeunes dans les métiers du bâtiment”.





Une batterie de propositions ont été déclinées pour atteindre cet objectif : partager avec les acteurs le rapport d’étude sur l’identification des besoins en formation inhérents à la mise en œuvre du projet ; partager les attentes en termes d'offre de formation adaptée à l'évolution des métiers du secteur du BTP ; identifier les nouveaux métiers liés à l’innovation et l’industrialisation des constructions ; définir une stratégie d’insertion des jeunes ; mettre en place le cadre d'intervention de tous les acteurs concernés.