Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes : 25 talibés formés aux métiers de la plomberie

Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes

Dans le cadre de la mise en place du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes «Xeyu Ndaw Ni", 25 talibés ont bénéficié d'une formation en plomberie.

Grâce à des conventions de partenariat nouées avec des organisations sociales et des daaras tels que Génération Salih, le Daara de Koki à Louga et la fondation Thierno Mansour Barro de Mbour, le 3Fpt facilite aux talibés et sortants de daaras des formations orientées.





"Les talibés qui ont toujours été dans les daaras, aujourd'hui, savent monter et démonter des arrivées d'eau, mettre en place un système de chasse, un système de plomberie et maîtriser l'ensemble des outils techniques pouvant permettre à un ouvrier d'exercer pleinement son métier", explique Souleymane Baldé, le coordonnateur du Pôle emploi de Dakar au 3Fpt, qui accompagne cette initiative pour un montant de 50 millions 463 mille francs Cfa pour la première phase pilote.





Le chargé de programme "Un talibé, un métier", Cheikh Ahmed Tidiane Sèye, assure que l'objectif de ce projet qui vise à accompagner 200 talibés dans des métiers porteurs (plomberie, installation et maintenance de systèmes d'irrigation connectés à l'énergie photovoltaïque, l'aviculture et l'horticulture) consiste à contribuer à l'emploi et à l'insertion des talibés par le renforcement, à leur donner une certification et une formation.





Il s'agira aussi de voir comment intégrer la formation professionnelle dans les daaras.