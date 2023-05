Programme de résilience agricole : 10 500 bénéficiaires à Kolda et Sédhiou

458 797 ménages agricoles font l’agriculture sous pluie. Les campagnes agricoles sont généralement caractérisées par un début difficile, des pauses pluviométriques très longues par endroit, une pluviométrie relativement bonne entre les mois d’août et de septembre. La variabilité des pluies dans le temps et dans l’espace constitue une menace sérieuse de la poursuite de l’activité principale génératrice de revenus de ces ménages et les expose à des risques d’insécurité alimentaire. Le Projet résilience agricole est une réponse viable aux problèmes évoqués plus haut.





En effet la Direction Générale de la Protection Sociale Nationale (DGPSN) avait mis en place une phase pilote d’un programme de résilience agricole. Dans le cadre de ce pilote, des séances de sensibilisation, de coaching et de suivi de la production ont été offertes à près de 4 000 ménages agricoles dans les régions de Kaolack et Kaffrine. Une évaluation indépendante de cette première phase projet a confirmé la pertinence du RNU dans le ciblage des ménages agricoles pauvres et vulnérables bénéficiaires d’intrants. Cependant, elle a recommandé une assistance financière pour leur faciliter l’accès aux intrants et au petit matériel agricole.





« Le projet a été étendu en 2021, aux régions de Kolda et Sédhiou, pour un total de 10 500 bénéficiaires. Dans cette phase une assistance financière a été offerte aux ménages agricoles du RNU pour leur faciliter l’accès aux intrants subventionnés », selon le ministre du Développement communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale. La DGPSN, selon lui, cherche aujourd’hui à multiplier les options pour amorcer une dynamique de création de richesse pour les ménages les plus vulnérables du secteur primaire, afin de réduire la pauvreté sur le long terme. C’est dans ce cadre que la troisième phase du projet a été étendu aux ménages agro sylvo-pastoraux et halieutiques, avec l’appui de la Banque mondiale dans le cadre des financements accordés pour la mise en œuvre du Projet d’appui aux filets sociaux (PAFS) et du Projet d’appui à la Protection sociale adaptative (PAPSA). La cible globale est d’environ 25 000 ménages répartis dans 06 régions du pays, dont Saint-Louis, Louga, Matam, Kédougou, Sédhiou et Tambacounda.