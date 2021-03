Programme des 100 000 logements : Les bonnes nouvelles du DG de la SICAP

Le directeur général de la Sicap, Mamadou Kassé, fait part de son ambition de matérialiser la volonté du chef de l’État de fournir 100 000 logements aux populations pour un accès équitable à l’habitat.





Dans ses explications au quotidien Direct News, il explique ce qui a motivé le Président Macky Sallvà mettre en place ce programme.Lequel permettra aux populations les plus vulnérables, à celles ayant des revenus faibles ou irréguliers, à toutes les catégories sociales, mais aussi à la diaspora, d’accéder aux logements décents.Mamadou Kassé ajoute que le chef de l’Etat insiste sur l’accompagnement de la Sicap et de la Sn Hlm, au regard de leur expérience et de leur expertise, avec des mesures concrètes allant dans le sens de les mettre en première ligne dans l’exécution de ce programme.Pour ce faire, a rappelé le Dg de la Sicap, il est envisagé l'intégration des prêts DMC dans le dispositif du logement social ainsi que la mise en œuvre d'un dispositif opérationnel de mobilisation des crédits acquéreurs.Un guichet unique dédié au projet sera disponible dans les prochains jours. Il sera mis en place au niveau des banques et autres institutions financières partenaires du programme.Ce n'est pas tout. Car, d'autres canevas de renforcement des fonds issus de la valorisation de la taxe parafiscale sur certains intrants, seront explorés.