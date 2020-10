Programme ‘’Smart Sénégal’’ : Le Dg de l’ADIE satisfait de l’évolution des chantiers à Bambey





Satisfecit des autorités locales

A Bambey, la satisfaction est le sentiment le mieux partagé par les autorités. Le Préfet du département, le Recteur de l’Université Alioune Diop (UADB), les Maires de Bambey et de Dangalma ainsi que le représentant du Conseil départemental ont fortement apprécié les réalisations de Smart Sénégal dans cette localité. En effet, grâce au projet Smart éducation, l’UADB fait partie aujourd’hui des universités les plus modernes du Sénégal. L’espace Sénégal Services dont la construction est à plus de 85% suscite beaucoup d’espoir auprès des autorités locales et des populations.

Bambey bénéficie également de la connectivité offerte par le programme Smart Sénégal dans les places publiques.

« Au regard de tous les services qui seront offerts dans cet espace Sénégal Services, nous ne pouvons qu’applaudir, l’accueillir, et surtout en prendre soin parce que c’est un bijou que nous recevons », s’est réjouie Mme le Préfet de Bambey, Aissatou Touré Ba.



«Smart Sénégal nous permet de nous ouvrir au monde»



L’édile de Bambey, quant à lui, a souligné l’importance du projet dans sa localité. « J’ai une appréciation très positive du programme Smart Sénégal qui nous permet de nous ouvrir au monde mais aussi d’aider nos élèves et étudiants à utiliser l’outil informatique en vue de booster leur apprentissage. Aujourd’hui, ce que Smart Sénégal a fait pour l’université, il l’a aussi fait pour la commune et le département de Bambey. Beaucoup d’étudiants sont des ressortissants du département et en les aidant à davantage faire des enseignements apprentissages qui leur permettent de contribuer au développement de notre localité, nous ne pouvons que nous en réjouir, féliciter et remercier le Directeur général de l’ADIE pour cette action », a soutenu Gana Mbaye. Pour lui, ces outils qui seront mis en place pour les populations, vont «soutenir leur développement et faire de Bambey un département émergent ».



«Il va participer à la dématérialisation des procédures et aider à réduire les délais»



A l’occasion, le maire de Dangalma, Mor Ngom, après avoir paraphé une convention dans le cadre du projet espace Sénégal Services avec le Dg de l’ADIE Cheikh Bakhoum, est revenu sur l’importance du projet Smart Sénégal. « Apprécier le protocole que nous venons de signer avec l’ADIE, c’est quelque part apprécier une décision de son Excellence le Président Macky Sall. Le Directeur général de l’ADIE ici présent n’est en train de faire rien d’autre, que de mettre en exergue, sinon en application, les directives du Président Macky Sall », note-t-il.

Selon lui, Smart Sénégal a plusieurs composantes, dont la mise à disposition de tous les services de l’État à travers les espaces Sénégal services. Et les différents services qui seront disponibles dans un premier temps ont déjà été listés, à savoir : les autorisations de construire, l’état civil, le casier judiciaire entre autres. Tout cela, dit-il, va «participer à la dématérialisation des procédures et aider à réduire les délais pour les citoyens qui peuvent passer beaucoup de temps avant d’obtenir leurs documents administratifs. Le secrétaire municipal parle souvent du traitement des dossiers, il fait beaucoup de déplacements entre Dakar et Dangalma. Avec le programme Smart Sénégal, notamment l’espace Sénégal Services, ces déplacements seront considérablement réduits et même tendre vers zéro».



«Safe City, c’est la sécurité»



Parlant de ‘’Safe City’’, Mor Ngom soutient que c’est la sécurité. «Il y a un concept aujourd’hui qui a une importance extrême, c’est la sécurité. Le Sénégal est entouré d’une ceinture de feu et on n’en prend pas conscience. Nous sommes en train d’enjamber un Sénégal avant le pétrole et un Sénégal avec le pétrole, c’est-à-dire avec l’énergie, beaucoup de ressources qui vont créer énormément d’attirance. Je crois que le Directeur général Cheikh Bakhoum a tellement compris cela qu’il collabore aujourd’hui avec les différentes forces de l’ordre et de sécurité pour leur faciliter la surveillance des différentes localités », a-t-il soutenu.



«Une réalisation remarquable»



Concernant l’éducation, le maire de Dangalma de noter : «Ce que l’Agence de l’Informatique de l’État vient de réaliser dans cette université, est remarquable... La commune de Dangalma a été désignée pour abriter l’agropole Centre. Tout cela, avec le projet que le Directeur général de l’ADIE amène en soubassement, va permettre à Dangalma et au département de Bambey de décoller».



Un lot important de matériel offert à l’université de Bambey



Le Recteur de l’Université de Bambey a également décerné une mention spéciale à l’Agence de l’informatique de l’État. il dit : « L’ADIE a donné un matériel suffisamment important à l’Université de Bambey, un matériel divers et de qualité que nous devons entretenir, c’est ça le défi. L’ADIE a donné un matériel informatique de dernière génération qui nous permet d’être à niveau des universités nationales et internationales. Nous avons visité le matériel que l’ADIE a mis à notre disposition. C’est d’ailleurs grâce à ce matériel que l’université a réussi à faire face à l’enseignement dans le cadre de la Covid-19 », soutient le Pr Mahy Diaw. Qui signale qu’«avant, le mode d’enregistrement était différent de ce qu’on peut faire aujourd’hui. Et il fallait faire des enregistrements, faire des montages qui prenaient beaucoup de temps et avec les installations qui ont été mises à notre disposition, nous sommes capables de travailler en direct sans faire après un autre montage ».

