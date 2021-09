[Vidéo] Projet 100 000 logements : 200 villas en cours de livraison à Bambilor

(Bambilor, envoyés spéciaux) - Le projet 100 000 logements du Chef de l'Etat Macky Sall "n'est plus à l'ère de la faisabilité mais à l'ère d'accélérer le rythme". C'est ce qu'a constaté le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, et son équipe. Ils ont effectué, ce mardi 7 septembre, une visite de chantier sur le site du Projet 100 000 logements de S2i à Bambilor, dans le département de Rufisque, pour constater, de visu, l'état d'avancement des travaux et apprécier l'état des lieux. Une visite qui a noté la présence du Secrétaire d'Etat auprès du ministre du l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du Logement, Mme Victorine Ndèye, du directeur général de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) SA, Maïssa Mahécor Diouf, du directeur général de la Construction et de l'Habitat, Amadou Thiam, du directeur général de l'AGETIP, El Hadj Malick Gaye, des collaborateurs, entre autres.





Un lot de 200 villas de type F3





À l'issue de cette visite guidée, la Secrétaire d'Etat chargée du Logement, parlant au nom du ministre Abdoulaye Saydou Sow, s'est réjouie de ce qui a été réalisé et constaté sur le terrain. Ici, 200 villas de F3 (2 chambres+salon+cuisine+une salle de bain et une toilette publique) sont en cours de livraison par la société S2i. Les travaux d'aménagement et d'assainissement sont aussi en cours.





"Au-delà du logement, c'est le cadre de vie qui est visé"





Mme Victorine Ndèye soutient qu'au-delà même du logement, c'est "le cadre de vie" qui est visé dans ce projet social. Dans lequel, selon elle, " on retrouve l'Adn du ministère, à savoir : la construction, le cadre de vie et l'hygiène publique".





De l'avis de la Secrétaire d'Etat, le projet 100 000 logements "n'est plus à l'ère de la faisabilité mais à l'ère d'accélérer le rythme".





"Les dossiers sont en cours de traitement et bientôt la sélection des acquéreurs"





Mme Victorine Ndèye a, par ailleurs, renseigné que pour les inscriptions, une première plateforme avait été ouverte et aujourd'hui, le ministère a fait un pas en avant en mettant en place une autre. Il s'agit de la plateforme de suivi qui, selon elle, permettra aux Sénégalais qui s'étaient inscrits sur la première en 2019 et qui ne pouvaient pas imaginer que, peut être le site de Bambilor serait le plus à maturité, de donner la possibilité, s'ils ont perdu leur numéro d'inscription, s'ils veulent changer de site, si entre temps leurs besoins ont évolué, de se "loguer" et d'apporter toutes les modifications nécessaires".





Elle a également révélé que les dossiers sont "en cours de traitement et bien assez tôt le ministère va passer à une autre étape où il procédera à la sélection des acquéreurs".





Les travaux d'aménagement bouclés en fin novembre





Le Dg de la SAFRU SA, quant à lui, après avoir signalé que dans la loi d'orientation sur l'habitat social, les niveaux d'aménagement pour les logements sociaux sont limités à "l'état primaire", a renseigné que depuis le 2 août dernier, les travaux d'aménagement ont "effectivement démarré" sur le site qui abrite le projet.





Maïssa Mahécor Diouf ajoute que bien avant ce démarrage, sa société a fait l'état des lieux ainsi que "toutes les études d'adduction d'eau, de l'assainissement, de l'éclairage publique, entre autres, dont les travaux sont en cours, ont été déjà validées" par les sociétés concessionnaires.





Il annonce que, sur la phase d'urgence qui concerne une superficie de 10 hectares sur 200 sur le site S2i du projet 100 000 à Bambilor et sur lesquelles les 200 villas ont été construites, ces travaux d'aménagement seront bouclés en fin novembre 2021.





"Un bout de ville où 40 000 Sénégalais pourront vivre"





Le Dg de la Construction et de l'Habitat, pour sa part, a tenu à rassurer les futurs propriétaires que leur investissement ne sera pas vain. Avant de souligner que sur ce site de Bambilor, il est envisagé de créer un "bout de ville où 40 000 Sénégalais pourront vivre".