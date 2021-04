Projet 100 000 logements : La SN/HLM donne le ton

Théorisé et planifié depuis plus de deux ans, le Projet 100 000 logements entre dans sa phase active et prend forme avec la SN/HLM. La Société nationale des habitats à loyer modéré (SN/HLM) vient de lancer les travaux de construction de 300 logements, dans le département de Kébémer (Louga), sous la présidence effective du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène public, Abdoulaye Saydou Sow.





Selon un communiqué parvenu à Seneweb, le directeur général de la SN/HLM, Mamadou Sy Mbengue, a noté que sa société, pionnière dans les logements sociaux au Sénégal, a voulu donner «corps» à la vision du président de la République, en s’engageant, sur fonds propres, pour démarrer lesdits travaux à Kébémer. Avant de signaler qu’à terme, la SN/HLM devrait réaliser 15 000 unités sur les 60 000 logements déjà planifiés.





Le DG de la SN/HLM de rappeler que chaque citoyen qui acquiert une villa dans ce projet, bénéficie en même temps d’une subvention de 6 à 8 millions de l’Etat. Puisque, ajoute-t-il, le président de la République, Macky Sall, a décidé de «renoncer à la TVA, aux droits de douane et à 50 % de l’impôt sur les sociétés».





Le ministre Abdoulaye Saydou Sow, pour sa part, a soutenu que le démarrage du projet par Kébémer, démontre «le caractère républicain» que le président Macky Sall prône depuis son accession à la magistrature suprême. Et il en est de même du «respect de l’équité territoriale» qui se matérialisera, selon lui, par la réalisation de cités HLM dans les 45 départements du pays.





Le ministre a, par ailleurs, renseigné que le président Sall, dans le cadre du Projet 100 000 logements, a fait sauter «la conditionnalité de 10 000 habitants qui était requise des communes pour bénéficier du projet».





De retour de Kébémer, la délégation s’est arrêtée à Tivaouane. Ce, pour visiter les sites de Yadjine et de Toro, situés dans la commune de Tivaouane. Ici, seront réalisés respectivement 100 et 600 logements, toujours dans le cadre du Projet 100 000 logements.





Sur place, Mamadou Sy Mbengue, en tant que maire de Tivaouane, a profité de l’occasion pour annoncer que la prochaine étape, pour la SN/HLM, sera Kaolack, avec le lancement des travaux de construction de 500 logements, selon toujours le document.