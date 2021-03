Projet de marché au poisson de Thiès : la Ville accuse l'Urbanisme de détournement d'objectif

Au moment où le projet de construction du marché au poisson de Thiès devrait prendre forme, la ville a constaté le bornage du site supposé, situé dans la commune de Thiès-nord. Suffisant pour Talla Sylla et son équipe d'accuser l'Urbanisme de détournement d'objectif."A notre grande surprise, nous nous rendons compte que la direction de l’Urbanisme a prévu un projet d’extension de la Zac sur ce même site et avant d’aller vers l’extension de la Zac, il faut au moins que l’ancienne Zac soit habitée au moins de 50%. Aujourd’hui, cette zone est habitée à 30%, au plus 40%", tonne le président de la commission domaniale de la Ville de Thiès, Dénéba Sall.À ses yeux, il ne devrait pas y avoir de malentendu. " C’est le président qui a donné l’engagement de doter Thiès d'un marché au poisson moderne. Aujourd’hui, dans le budget du ministère de la Pèche et de l'économie, Thiès a 2 milliards 500 millions de FCFA pour la construction d’un marché au poisson sur 5 hectares. Le projet du directeur de l’Urbanisme ne peut pas être au-dessus d’un projet de l’Etat. Personne au niveau de l’administration, je dis personne ne doit aller à l’encontre de cette volonté du président », insiste Dénéba Sall.Quand la Ville de Thiès confond les sitesLa ville de Thiès serait dans une totale confusion. Telle est la réplique du chef du service régional de l'Urbanisme. Pour Abdou Azize Diop, Talla Sylla et son équipe ont tout faux." Il n'y a pas une autorité qui peut délivrer dans la Zac une assiette sans l’aval de la direction générale de l’Urbanisme et de l’Architecture. C’est un projet qui date de 2004 avec un décret rendant exécutoire ce projet. Cette superficie faisait 250 hectares en zone d’habitat, en zone d’activité et en zone récréative. L’assiette dont parle la Ville Thiès ne se trouve pas dans la zone qu’on a bornée. Je n’ai pas vu de délibération jusqu’à présent. C’est la mairie elle même qui a proposé son propre extrait de plan et ce qui se trouve dans cet extrait n’a rien à rien à voir avec notre zone d’aménagement en extension", clarifie-t-il. Avant d'ajouter : "Ils ont choisi un site et ils ont sorti un extrait de plan cadastral qui n'est pas un titre de propriété. Je n'étais même pas au courant de leur visite. Ici on n'impose rien, la Zac, c’est un programme national qui est géré depuis Dakar".