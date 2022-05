PROMOGEM : Yaye Fatou Diagne acte la modernisation du marché Ndoumbé Diop de Diourbel

Dans le cadre d’une visite de mise en service, Mme Yaye Fatou Diagne, Coordonnatrice nationale du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) s’est rendue au marché Ndoumbé Diop de Diourbel où elle a constaté de visu l’avancement des travaux. Une visite effectuée en compagnie du Gouverneur de la région, du Préfet, du maire Malick Fall, du représentant de l’AGETIP, des services techniques et en présence des commerçants.



Interpellé sur les raisons de sa visite à Diourbel, Yaye Fatou Diagne a précisé que : « le PROMOGEM part en partenariat avec les collectivités locales pour leur permettre d'optimiser le fonctionnement des marchés qui est sources de recettes budgétaires. "L'Etat voudrait que la rentabilité de ces infrastructures soit optimisée par le processus de modernisation pour que les collectivités puissent avoir des recettes conséquentes pour mener à bien leur mission d'amélioration des conditions de vie des populations».





"Ce jour marque la prise en charge effective, par le PROMOGEM, du marché Ndoumbé Diop en phase de finalisation.





Revenant sur la teneur des travaux en question, elle assure qu'ils concernent le branchement au réseau ONAS et l’installation des bouches d’incendie par la SEN-EAU. "on ne peut pas parler de modernisation sans le béaba qui consiste à ce que les eaux et les déchets soient évacués de façon optimale. Il s'agira aussi d'accorder une attention particulière à la sécurité incendie" poursuit Yaye Fatou Diagne. Elle ne manque pas de préciser que le marché Ndoumbe Diop a été victime d'un incendie avant que le président de la République donne des directives pour le réhabiliter et le moderniser.



Selon elle : « c’est une initiative salutaire du chef de l'Etat étant donné que les collectivités locales n'ont pas suffisamment de ressources pour prendre en compte toutes ces préoccupations ». Dans la même veine, la coordonnatrice ne manque pas de préciser que la gestion rigoureuse des marchés sera assurée par le PROMOGEM.





"Si l'on modernise les marchés et que les modes de gestion n'évoluent pas, nous risquons d'être de nouveaux confrontés aux mêmes problèmes au bout de quelques années" prévient-elle.





Le maire de Diourbel, Malick Fall, s’est aussi prononcé sur la question. De son point de vue, il faut changer les méthodes, les stratégies et le positionnement, notamment pour faire face à la concurrence. "De grandes sociétés ouvrent des enseignes dans les quartiers et concurrencent les marchés car elles ont apporté une touche de modernité. La modernisation des marchés est primordiale, notamment pour éviter les incendies et l'insalubrité galopante. Nous nous réjouissons de travailler avec le PROMOGEM dans l'intérêt des Sénégalais, des commerçants et des populations qui sont les usagers des marchés. Elle a bien expliqué sa mission aux commerçants et aux autorités municipales assure le maire Malick Fall.