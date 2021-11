Promotion du numérique : L’ANPEJ et SIMPLON signent une convention

L’Agence nationale pour la promotion de l’Emploi des jeunes (ANPEJ) et Simplon ont signé, ce mardi 23 novembre, une convention qui a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les deux structures dans le cadre de la promotion de l’employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle via les métiers numériques.





Compte tenu de leurs missions respectives, ANPEJ et SIMPLON comptent travailler dans les domaines tels que le renforcement des capacités numérique des agents de l’ANPEJ, l’exploitation de la base de données de l’ANPEJ pour la formation des jeunes, l’appui à l’insertion des jeunes formés, l’accompagnement dans l’auto-emploi pour les jeunes formés, l’utilisation des infrastructures nationales de l’ANPEJ pour des sessions de formations, le renforcement de l’offre de service de l’ANPEJ dans le volet numérique, la formation conjointe des programmes et recherche de fonds et le partage d’informations sur les opportunités liées aux métiers du numérique.





Ainsi, pour lutter contre le chômage au Sénégal, l’ANPEJ, avec l’appui de SIMPLON accompagne les jeunes dans le domaine des NTIC pour combler le manque de compétences dans ce secteur d’activité. D’où la nécessité de coopérer avec cet organisme de formation aux métiers du numérique afin d’aider ces jeunes à trouver des voies et moyens, « niches d’emploi » dans le secteur numérique, a fait savoir Tamsir Faye, directeur général de l’ANPEJ.