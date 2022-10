PROMOVILLES met à niveau la nouvelle équipe municipale sur l’intervention de PROMOVILLES dans la commune de Kaolack

La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Mme Astou Diokhané SOW, a organisé ce lundi à Kaolack une réunion de partage et d’échanges avec l’équipe municipale et les membres de la Chambre de Commerce sur l’état de mise en œuvre des projets de PROMOVILLES et les perspectives dans la commune de Kaolack. Cette réunion a été suivie d’une visite de quelques sites de PROMOVILLES.





Cette activité avait pour objectif de favoriser une meilleure appropriation des réalisations et projets de PROMOVILLES dans la commune de Kaolack et de dégager des perspectives de collaboration.

Selon la Coordonnatrice nationale, le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) a investi plus de 12 milliards de francs CFA dans la région de Kaolack. Le montant a permis la réalisation de plusieurs ouvrages dont des routes assainies et éclairées, des ouvrages d’assainissement, des aménagements connexes et un programme de formation et de remise d’équipements aux collectivités.





Les réalisations de ROMOVILLES à Kaolack peuvent être scindées en trois étapes : une phase pilote financée par l’Etat du Sénégal à travers le budget Consolidé d’investissement (BCI) qui a permis de réaliser 5,08 km de voirie urbaine à Ndangane Abattoirs, Médina Baye et au Boulevard de l’Emergence.





Une deuxième phase financée par la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Etat du Sénégal qui a permis la réalisation de 4,69 km de voirie urbaine avec assainissement et éclairage public répartis sur 06 tronçons, 06 murs de clôtures dans les écoles primaires de Thioffack 2, Kabatoki, SingSing, Ngane Saer, Sara Nimzatt extension et Lyndiane , 02 aires de séchage au marché Leona et à la baie de Koundam, des aménagements paysagers , un Système d’Information Géographique (SIG) dans la commune y compris la formation des acteurs territoriaux sur les thématiques de planification , de programmation des Investissements, de passation des marchés et de gestion des infrastructures municipales.





Une troisième phase à travers le programme XEYU NDAW NI qui va recruter et former 400 jeunes dans les métiers de pavage. Concernant cette phase, 280 jeunes kaolackois ont été formés et insérés et 130autres vont bientôt être formés.





La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES qui a effectué le déplacement à Kaolack a été satisfaite de la qualité des échanges avec les élus.





Une visite très bien accueillie aussi par le maire Serigne Mboup et ses collaborateurs. Ils ont promis d’accompagner Promovilles dans la réalisation de tous les travaux dans la commune de Kaolack.





Le maire a fait visiter à la coordonnatrice nationale les travaux de la mairie, actuellement en réfection, et la chambre consulaire de Kaolack, avant de l’accompagner sur le terrain pour une visite des ouvrages réalisés par Promovilles à Koundam.