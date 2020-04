Propagation du Covid-19 : Macky Sall requiert le durcissement des sanctions contre les récalcitrants

L’augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus inquiète. Ainsi, ce mercredi, lors du Conseil des ministres en visioconférence, le Chef de l’Etat Macky Sall a fait un réquisitoire allant dans le sens de faire respecter les règles édictées depuis le début de cette pandémie au Sénégal. « Le Président de la République, face à la multiplication de comportements à risque a requis, l’application de nouvelles mesures plus coercitives au niveau des transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics », a-t-on indiqué dans le document reçu.En effet, au cours de cette rencontre, il est revenu sur la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 en soulignant l’impératif d’accroître la vigilance collective et d’asseoir le sens civique des populations, afin d’assurer l’appropriation optimale et l’efficacité de la stratégie de lutte déployée depuis le 02 mars 2020. Il a, à ce titre, dit-on, demandé au gouvernement de renforcer la mobilisation efficace de l’ensemble services de l’Etat et des personnels de santé, ainsi que la mise en œuvre d’une communication de proximité efficiente et adaptée.Par ailleurs, Macky Sall a « invité le ministre de la Famille, avec le soutien du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Santé et de l’Action sociale, à dérouler, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile ».