Propos scandaleux contre Walf: un Talla Sylla peut en cacher un autre

Dans une vidéo devenue virale, un nommé Talla Sylla a tenu des propos « d’une extrême gravité ». Il a appelé à brûler la télévision Walfadjri (privé) et à y commette un attentat. Toutefois, l’ancien maire de Thiès n’est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Et c’est que l’Alliance Jëf Jël a même précisé dans une tribune parvenue à Seneweb, ce lundi 27 juin. Elle parle de «confusion» de la part de certains internautes.



«Depuis quelques jours une confusion s'est installée dans les réseaux sociaux relativement à l'affaire opposant Walfadjri et un certain Talla Sylla. L'Alliance Jëf Jël tient à préciser que ce Talla Sylla dont on parle est un membre de la COJER de Touba.

Il ne s'agit nullement de l'ancien Maire de la ville de Thiès,Talla SYLLA, actuel Conseiller spécial du Président de la République, Macky Sall et qui a toujours oeuvré pour la paix et la stabilité dans notre pays», indiquent les membres.

A noter que le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) se préparait pour déposer dans les plus brefs délais une plainte contre l’un des 3 coordonnateurs de la Convergence des jeunes républicains (COJER) de Touba à savoir Talla Sylla.