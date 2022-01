[Photos] Protection sociale des entrepreneurs : La DER/FJ et l’ANACMU signent un partenariat

Protection sociale des entrepreneurs : La DER/FJ et l’ANACMU signent un partenariat

La Santé est un trésor qu’il faudrait bien préserver pour pouvoir entreprendre avec sérénité et dans de bonnes conditions. C’est ce que la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a bien compris. En effet, soucieuse du bien-être de ses bénéficiaires, de leurs employés ainsi que de leurs familles, l’institution de financement public a pris l’option de promouvoir des emplois décents en permettant à ses bénéficiaires d’avoir des services sociaux de base intégrant, notamment une couverture maladie et l’inscription à l’IPRES. C’est tout le sens du partenariat scellé, la semaine dernière, entre la DER/FJ et l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU).





Deux structures piliers de la protection sociale