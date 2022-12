Proviseur agressé dans un lycée de Ziguinchor : Les précisions de l’avocat de l’élève incriminé

Proviseur agressé dans un lycée de Ziguinchor

“A la suite de votre article paru hier faisant état d’une agression d’un proviseur d’un Lycée à Ziguinchor par un élève, je souhaite apporter quelques éclairages.





En effet, s’agissant de cette supposée agression du proviseur du lycée de Kenya par l’élève M.D.





Effectivement notre client M. D. a eu des problèmes avec le proviseur de ce lycée au courant de la semaine dernière. Le Proviseur a porté plainte. À la suite de cette plainte M.D a été mis sous mandat de dépôt. Il est présentement à la MAC de Ziguinchor. L’affaire passera en jugement le 11 janvier prochain.





Ce que nous déplorons dans cette affaire ce qu’elle s’est produite exclusivement dans le cadre d’une grève de jeunes lycéens. Ces derniers venant du Lycées de Djibock, ont voulu obtenir le soutien de leurs camarades de Kenya. Malheureusement, le proviseur s’est opposé à ce soutien et il y a des échanges entre les élèves et les membres du corps professoral.





Notre client n’est pas parti là-bas dans le but exclusif d’attaquer un proviseur d’un lycée. S’il n’y avait pas cette grève il n’y serait jamais allé.





Je voudrais surtout souligner que M. D est encore mineur et qu’il a été entendu par la police et par le procureur sans qu’il soit assisté par un conseil. Or, selon les dispositions du code de procédure pénale sénégalais, sous peine de nullité de la procédure, toute personne a droit au bénéfice d’un avocat dès les premières heures de sa garde à vue. Cela n’a pas été le cas.