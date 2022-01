Quai de pêche de Yoff : "Noreyni" a tué Falilou pour 20000 Fcfa et un portable volé, du chanvre indien trouvé sur...

Le quotidien Libération en sait un peu plus sur la bagarre entre «fakhmen» qui a viré au meurtre.



"Noreyni", âgé de plus de quarante ans, a atrocement tué Falilou. Le drame a eu lieu à la plage de Yoff Tonghor.



Les deux «fakhmen» ont eu un différend autour d’une somme d’argent (20.000 Fcfa) et d’un téléphone volé.



Dans la soirée, relate le journal, ils se sont donné rendez-vous devant le quai de pêche de Yoff pour solder leurs comptes.



Le présumé meurtrier, qui a pris le dessus sur son vis-à-vis, l’a tout simplement coché sur le dos, avant de sortir un couteau pour l’égorger froidement.



D’après les informations glanées par le journal, dix cornets de chanvre indien ont été retrouvés dans les poches du tueur présumé.