Quand un commissaire de police surprend un couple en pleine consommation de cocaïne

Un couple consommateur de Cocaine arrêté aux Parcelles-Assainies

Un réseau de trafic de cocaïne a été démantelé par les éléments du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies. Suite à l'exploitation d'un renseignement, le commissaire M.Khouma et ses hommes ont mis aux arrêts le cerveau de la bande, un ressortissant Nigérian et 7 autres mis en cause avec une quantité de 25 grammes de drogue dure selon des sources de Seneweb. Déféré, tout ce beau monde a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, hier, par le juge du septième cabinet. Détails !





Le chef de service du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies a reçu une information relative à la présence douteuse de deux individus à bord d'un véhicule. Aussitôt, le commissaire M.Khouma s'est rendu nuitamment à la plage de Diamalaye.





Suite à une mission de filature, l'officier de police a surpris l'entrepreneur B.K et sa petite amie en train de consommer de la cocaïne à l'intérieur du véhicule du premier cité. La fouille effectuée dans la voiture a permis de saisir une quantité de 5 grammes de drogue dure.





Interrogée par les enquêteurs, la coiffeuse R.B a cité un ressortissant nigérian comme leur fournisseur. Selon elle, ce dealer notoire ravitaille en cocaïne les consommateurs de Ngor aux Almadies.





Le ressortissant nigérian s'enferme avec sa copine dans la chambre d'un hôtel, la police défonce la porte





Les policiers se sont rendus à Yoff Virage dans un hôtel pour interpeller le cerveau de ce réseau de trafic de drogue. Mais le ressortissant Nigérian s'est enfermé dans sa chambre avec sa copine lorsque les limiers sont arrivés sur place.





Le commissaire Khouma a prié le responsable de l'hôtel d’ouvrir la porte de la chambre dans laquelle se trouvent le trafiquant A.D et sa copine F.S. Après une longue attente sans aucune réponse, les policiers ont fini par défoncer la porte de cette chambre.





Le trafiquant avait réussi toutefois, à verser la drogue dans la chaise anglaise de la salle de bain. Malgré tout, il a été cueilli avec sa dulcinée.





Un autre membre de la bande, O.B, dénoncé lui aussi par l’entrepreneur B.K , a été arrêté à Ngor Virage.





Au total, les éléments du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies ont arrêté huit personnes pour association de malfaiteurs, détention et trafic de cocaïne et complicité selon des sources de Seneweb.