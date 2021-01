Qui sont les 15 plus vieux détenus du Sénégal ?

L’Observateur dresse le profil des 15 plus vieux prisonniers du Sénégal. Qui sont-ils ?D. I., marchand ambulant domicilié à Touba, âgé de 40 ans, est en détention depuis le 5 novembre 2003. Il a été inculpé pour vol ayant entraîné la mort.A. B., berger originaire de Mbour, 42 ans, a fait 17 ans de prison. Il était poursuivi pour vol en réunion avec usage d’arme et de véhicule. Il lui reste encore trois ans de prison à purger.G. B., éleveur de 33 ans, a été condamné à 18 ans de prison pour vol en réunion avec violence commis la nuit et usage d’arme. C’est le 14 janvier 2023 qu’il sortira de taule.Le vigile A. T., originaire de Bakel, est écroué à l’âge de 37 ans. Il est en détention depuis 15 ans pour viol suivi de meurtre.N. Z., F. T. et G. G., arrêtés le 28 avril 2006, ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés. Ils sont présentés comme des mercenaires hongrois qui avaient décidé de monnayer leurs services dans les foyers de tension en Afrique. Respectivement âgés de 46, 47 et 43 ans, ils seront libres dans 1 an 3 mois.N. D., arrêté à l'âge de 20 ans, sera libre le 27 novembre 2024 après 18 ans de prison. Il a été condamné le 27 septembre 2006 pour association de malfaiteurs et vol aggravé. Il lui reste à purger 3 ans 8 mois de prison.P. C. M., âgé 41 ans, a été arrêté en 2007 pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’arme à feu. À l’époque, il avait 27 ans.M. D., emprisonné à 18 ans, sera libre à l’âge de 36 ans. Arrêté en 2007, pour vol en réunion ayant entraîné la mort, il a été condamné à 20 ans de prison avant de bénéficier d’une remise partielle de peine de 2 ans.S. S., 52 ans, arrêté en 2007, est libre depuis le 31 décembre 2020. Il a été condamné le 30 juin 2010 à 15 ans de travaux forcés par la Cour d’assises de Kaolack. Il avait 38 ans lors de son arrestation. Il devrait rester en prison jusqu’en 2028.B. M. G, M. N. K., A. D. et M. G. sont, respectivement, arrêtés le 7 novembre 2004, le 14 février 2006 (M. N. K. et A. D.) et le 27 octobre 2006 pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence. Ils sont tous condamnés à 20 ans de travaux forces. Il leur reste à purger 3 ans (B. M. G.), 5 ans (M. N. K.), 5 ans (A. D.) et 6 ans (M. G.).