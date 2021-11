"KEUR ASSAKA YI" : Le khalife général des mourides au chevet des personnes démunies

«La Zaakat étant le troisième pilier de l'Islam après l'attestation de foi et la prière, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a alors mandaté l'association "Touba ça kanam" d'ériger une maison spécialement dédiée à la collecte et à la distribution des dons aux nécessiteux.



Communément appelée "Keur assaka yi", cette maison de la zakaat de la cité religieuse de Touba se conformera exactement aux normes et règles comme édicté par le khalife.



En outre, rapporte Libération online, selon le président de la commission scientifique et culturelle, Serigne Saliou Diakhaté, "une équipe sera mobilisée pour se rendre auprès des différents foyers religieux du pays pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette nouvelle structure dont la gestion sera différente de celle de Touba ca kanam" car, dit-il, la première relève exclusivement de la charia islamique.