"Médecin après la mort" : Le maire de Yeumbeul Sud, Bara Gaye, hué par les populations

Le maire libéral de la commune de Yeumbeul Sud s'est fait huer et copieusement conspué, sur ses propres terres, par ses administrés qui avaient, apparemment, une dent contre lui.Bara Gaye, puisse que c'est de lui qu'il s'agit, était venu soutenir les autorités sanitaires pour le transfèrement de personnes contacts pour leur quarantaine.Selon L'As qui donne la nouvelle dans sa parution de ce samedi, les populations, qui lui reprochent d’être un «médecin après la mort», l’accusent également de "fuite de responsabilité et de non assistance".