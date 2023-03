"Menacé de mort", MC Niasse prend le chemin de l'exil

Le guide religieux Baye Mbaye MC a quitté le Sénégal.















Il est est actuellement aux États Unis. En effet, se disant "menacé", le fils cadet de Mawlana cheikh Ibrahima Niass a fui son pays d'origine pour trouver refuge au pays de l'Oncle Sam.













Le marabout de Adji Sarr estime que sa "vie est en danger au Sénégal". Et pour cause, la divulgation des enregistrements audios de ses conversations avec celle qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort.













« Je n’étais plus en sécurité chez moi, il y a des gens qui essaient de m’intimider et c’est pour cela que j’ai fui mon pays… »; déclare le marabout exilé à environ 8.277km du Sénégal.