"Patriotes" de Mbour : "Macky Sall cherche à détruire Ousmane Sonko"

Ousmane Sonko à Mbour ( Illustration )

Après les motions de soutien de toute part dans l'affaire Ousmane Sonko, c'est au tour des "Patriotes" de la commune de Mbour d'entrer dans la danse. Ils dénoncent et parlent d'une affaire montée de toute pièce."Nous manifestons notre indignation par rapport à cette cabale montée contre notre leader Ousmane Sonko. Nous invitons les Sénégalais à plus de vigilance pour faire face à ces dérives parce que Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il a fait, c'est d'éliminer des adversaires politiques.On se souvient de la Crei et de la traque des biens mal acquis. Aujourd'hui, c'est la traque de personnes bien acquises. Certains leaders en sont victimes notamment Karim Wade, Khalifa Sall. Maintenant il cherche à détruire Ousmane Sonko, mais nous ne le laisserons pas faire ", déclare Mamadou Lamine Diahité, coordonnateur de Pastef du département de Mbour.Il parle de précédents dangereux et confie que c'est Macky Sall qui est derrière "cette combine" afin de mieux filtrer la classe politique opposante."Nous serons toujours là pour faire face et protéger notre leader. Le peuple est là et le peuple veillera. Aujourd'hui, tout le peuple sénégalais est à bout de nerf. Ce n'est pas seulement les pro-Sonko qui ont manifesté leurs courroux. C'est tous les Sénégalais qui ont manifesté pour crier leur ras-le-bol. Sonko a gagné le cœur des Sénégalais. J'invite les autorités à plus de sérieux. Créer des problèmes judiciaires à Ousmane Sonko c'est essayer de l'écarter aux prochaines élections. Nous ne nous laisserons pas faire", prévient-il.