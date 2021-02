"Violences conjugales" : Le député Issa Sall accusé par son épouse "en instance de divorce"

Le député Issa Sall est accusé de violences conjugales par sa femme d’origine guinéenne avec laquelle il est en instance de divorce.«Il me frappait et comme je n’ai pas réagi, il a continué à me frapper», a confié la dame au juge.Son épouse Ramatoulaye Diallo, d’ajouter : "Issa Sall avait même déchiré mon passeport qui contenait des visas en cours de validité, en plus de menaces de mort."Selon L'Observateur, le candidat du PUR à la dernière élection présidentielle et Ramatoulaye Diallo se sont mariés le 25 septembre 2008.Ils ont deux enfants, un garçon et une fille, âgés respectivement de 8 et 5 ans.C’est Issa Sall qui a saisi le tribunal, le 15 juin 2020, d’une requête aux fins de divorce pour incompatibilité d’humeur.Mais, son épouse dénonce la procédure qu’elle considère «injustifiée et abusive voire vexatoire».Issa Sall devait se présenter aujourd’hui devant le tribunal, mais son face-à-face avec le juge a été reporté à cause de la suspension des audiences.Issa Sall, joint par le journal, a nié la procédure de divorce. «Je crois que vous vous trompez de personne», raccroche-t-il, sans autre mot.