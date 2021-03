RADIO DUNYAA FM : Les micros rangés pour réclamer 7 mois de salaire

Les travailleurs de la la radio DUNYAA FM observent, depuis hier, une cessation de travail pour réclamer sept (7) mois d’arriérés de salaire. En tout cas, c’est ce que rapporte le quotidien L’AS qui vend la mèche dans sa livraison de ce mardi.Le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, préoccupé par la situation de nos confrères, accuse la Direction de la radio qui, en plus de jouer au dilatoire, refuse de répondre administrativement à un courrier adressé par les travailleurs pour réclamer leur dû.Le SYNPICS se désole de cette situation, d’autant que le groupe EXCAF, propriétaire de la radio, est attributaire de marchés liés à la Transition Numérique Terrestre (TNT) et à la commercialisation des décodeurs, au nom de la préférence nationale.Pour Bamba Kassé, DUNYAA FM, l’une des radios privées les plus anciennes et pilier du groupe, ne mérite pas un tel sort. Ainsi, le SYNPICS, qui suit la situation avec beaucoup d’attention, appelle la direction à rencontrer les travailleurs et à leur payer ce qui leur est dû.