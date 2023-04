Ramadan 2023 : KIRENE avec Orange au chevet des daaras de Touba

Ce mercredi 29 mars 2023, KIRENE Mobile a entamé une visite de soutien aux Daaras des villes de Touba et Mbacké, dans le cadre du mois sacré du Ramadan.





Selon les dernières études, le nombre de Daaras à Touba a été chiffré à plus de 1 500, avec un effectif de talibés de plus 127 000, pris en charge afin de les enseigner la lecture du Coran.





L'objectif de cette journée est d'apporter une aide alimentaire et matérielle aux maîtres coraniques et à leurs équipes, qui se dévouent entièrement à l'éducation des plus jeunes.





Ce sont des dons en riz d’environ 3000 Kilos, plus de 500 litres d’eau et de boissons ainsi qu’une dotation en nattes qui ont été remis par KIRENE Mobile pour une meilleure prise en charge des enfants dont ils ont la responsabilité.