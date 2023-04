Ramadan : Le geste de haute portée de Fatou Diané Gueye pour les femmes de ménage

Dans le cadre de l’appui ramadan, Dr Fatou Diané Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a mobilisé ses équipes au CICES du 16 au 17 avril 2023, pour mettre à la disposition des femmes et des ménages, plus de 2000 kits alimentaires composés chacun d’un sac de 50 kg de riz, d’un bidon d’huile de 10 litres et d’un paquet de sucre de 5 kg. ?L’initiative a été très bien appréciée par les bénéficiaires venues des 53 communes de la région de Dakar. 30 bénéficiaires par commune ont reçu ces dons.