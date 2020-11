Ranch de Dolly : Un feu de brousse ravage plus de 500 hectares (service des Eaux et forêts)

Un feu de brousse s’est déclaré hier samedi au Ranch de Dolly, 03 jours après le passage du ministre de l’Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall venu lancer l’ouverture des pare-feu pour la lutte contre les feux de brousse. Les flammes ont consumé plus de 500 hectares du tapis herbacé.La brigade des eaux et forêts sous la houlette du lieutenant Ousseynou Diop, le chef de village de Dolly, Touradou Ka et les jeunes du Ranch ont réussi à maitriser le feu aux environs de 23 heures. Deux camions citernes ont été mobilisés pour éteindre les flammes.Pour le moment les causes de ce feu de brousse sont inconnues. Mais selon une source proche du chef de village de Dolly, le feu serait venu du Sud du Ranch de Dolly vers le village de Wadane distant de 04 km.La gendarmerie du Ranch a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de ce feu de brousse.