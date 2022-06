Rapt de «Bébé Aïda» : une autre affaire dans l’affaire

Le dossier du rapt de «Bébé Aïda» ne connaît pas encore son épilogue. Certes, l’enfant a été retrouvé et la ravisseuse présumée arrêtée. Mais, il y a une autre affaire dans l’affaire. En effet, la police poursuit ses investigations pour retrouver une personne liée à l’histoire.



D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, il s’agit d’un individu qui s’est signalé aux membres de la famille de Bébé Aïda alors que ceux-ci étaient dans le désarroi, ne sachant pas où se trouvait l’enfant.



Le «plaisantin», pour reprendre l’expression du journal, les a appelés pour leur dire que la fillette a été retrouvée abandonnée… à Kaolack. Se voulant plus précis, «l’informateur» désigne une voiture 4x4 de couleur noire qui aurait déposé l’enfant dans la rue.



Se fiant à cette vraie fausse information, deux membres de la famille prennent la route pour Kaolack, suivant les indications de l’individu. Ce dernier promit de les attendre sur place pour leur permettre de retrouver Bébé Aïda.



Arrivés sur place, les parents de la fillette durent déchanter. «L’informateur» anonyme n’était plus joignable. Son téléphone paraissait éteint, selon Libération, qui rapporte que la police est à ses trousses.